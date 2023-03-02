Poissy Europa

Die Aktivitäten der Urban Community im Zentrum des Boulevard de l'Europe nähern sich dem Ende. Die Arbeiten gehen jedoch entlang des Boulevard Gambetta bis zur Kreuzung des Boulevard de la Paix und auf einer Seite der Kreuzung Europas weiter. Sie enden Mitte Oktober und beinhalten die Sperrung einer der Fahrspuren , aber die Aufrechterhaltung beider Verkehrsrichtungen dank eines abwechselnden Autos während des gesamten Zeitraums.

Der Boulevard de l'Europe ist von Mitte September bis Anfang Oktober von Uferrestitutionen betroffen. Dasselbe gilt für den Abschnitt des Boulevard Gambetta zwischen dem Boulevard de la Paix und der Kreuzung Europas von Mitte Oktober bis Ende November.