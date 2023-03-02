Poissy Europa
Travaux concessionnaires et restitutions riveraines
Foto der Konzessionsarbeiten an der Kreuzung Europas
Die Aktivitäten der Urban Community im Zentrum des Boulevard de l'Europe nähern sich dem Ende. Die Arbeiten gehen jedoch entlang des Boulevard Gambetta bis zur Kreuzung des Boulevard de la Paix und auf einer Seite der Kreuzung Europas weiter. Sie enden Mitte Oktober und beinhalten die Sperrung einer der Fahrspuren , aber die Aufrechterhaltung beider Verkehrsrichtungen dank eines abwechselnden Autos während des gesamten Zeitraums.
Der Boulevard de l'Europe ist von Mitte September bis Anfang Oktober von Uferrestitutionen betroffen. Dasselbe gilt für den Abschnitt des Boulevard Gambetta zwischen dem Boulevard de la Paix und der Kreuzung Europas von Mitte Oktober bis Ende November.
Bodenvorbereitung entlang der Bahngleise
Etwas weiter führt SNCF Réseau bis Ende des Jahres Landräumungs- und Erdarbeiten entlang der Bahnlinie vor dem ZAC Rouget de Lisle durch. Dieser Streifen wird dann an Île-de-France Mobilités verkauft, um den Straßenbahnbahnsteig zu bauen.