Arbeiten - Verbreiterung der RN7 auf der Ostseite

Athis-Mons - Straßenverbreiterung - RN7 Ostseite

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Straßenbahn T7 sind Straßenverbreiterungsarbeiten entlang der RN7 erforderlich.

Woraus besteht die Arbeit?

Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 zu verbreitern, indem die Bürgersteige reduziert werden, um maximal 2x2 Fahrspuren zu erhalten. Diese Entwicklungen sind vorübergehend: Die letzten Verbesserungen werden am Ende der Straßenbahnverlängerung T7 durchgeführt.

Wo werden die Arbeiten durchgeführt und wie lange werden sie dauern?

Die Arbeiten finden vom 19. August bis Ende Oktober in Athis-Mons entlang der Avenue François Mitterrand (RN7) von der Rue René Charton bis zur Rue Henri Hamel statt.

Was wird sich ändern?

Für Fußgänger:

• Fußgängerwege werden beibehalten, einige Fußgängerüberwege werden verlegt.

• Der Zugang zu Häusern, Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird in Richtung Provinz-Paris umgestaltet, aber nicht umgeleitet. • In Richtung Paris-Provinz werden keine Änderungen vorgenommen.

Zum Parken:

• Es werden keine Parkplätze entfernt

Für öffentliche Verkehrsmittel:

• Keine Änderungen während der Arbeit.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.