Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten

Auf der RN7 wird die Straßenbahn in der Mitte der Straße fahren. Es ist daher notwendig, diesen Raum zu nutzen, um die Verlängerung der Straßenbahn zu bauen.

Um diesen Platz freizugeben und gleichzeitig den 2×2-spurigen Fahrzeugverkehr so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, werden Unterführungen entfernt und Bäume, insbesondere über diesen Unterführungen, müssen gefällt werden.

Die Konzessionsarbeiten bestehen aus der Verlegung der Netze (Gas, Strom, Wasser usw.), die sich unter den zukünftigen Straßenbahngleisen befinden. Während der Netzwartung wird der Verkehr der Straßenbahn T7 nicht beeinträchtigt.

Die Arbeiten beginnen an der Avenue François Mitterrand an der RN7 in Athis-Mons in zwei Phasen:

Die erste ab dem 6. Februar für einen Zeitraum von etwa einer Woche

Die zweite vom 20. Februar für einen Zeitraum von etwa einer Woche

Darüber hinaus ist Ihr Proximity-Agent entlang der Route anwesend und per E-Mail und Telefon erreichbar: