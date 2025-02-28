Werke - Baumfällarbeiten - Sektor Observatorium

Baumfällarbeiten im Bereich des Observatoriums

Im Rahmen der bevorstehenden Ankunft der Straßenbahn T7 und der Schaffung der Station

"Observatorium", Verbesserungen müssen vorgenommen werden.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen des Straßenbahnprojekts T7 soll an der zukünftigen Station Observatoire Platz geschaffen werden. Dazu müssen 13 Bäume vor dem Ducastel-Saal gefällt werden. Dieser Eingriff wird nach dem Besuch eines Ökologen durchgeführt.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Arbeiten finden vom 28. Februar bis 5. März zwischen 7:00 und 20:00 Uhr statt.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zum Ducastel Park bleibt während des Eingriffs erhalten.

• Fußgängerwege werden leicht reduziert

bei der Evakuierung von Schneidprodukten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird nicht beeinträchtigt.

Zum Parken:

• Das Parken wird nicht beeinträchtigt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.