Werke – Verschmutzungstest Marx Dormoy Unterführung

Veröffentlichungsdatum: 18. August 2023

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Durchführung von Verschmutzungstests ist unerlässlich und vorschriftsmäßig und gewährleistet die Sicherheit der Arbeiter und Anwohner während der Arbeiten. Damit soll sichergestellt werden, dass sich keine Bestandteile wie Asbest oder Kohlenwasserstoffe im Boden befinden. Proben aus dem Boden werden am Eingang der unterirdischen Gänge namens "Marx Dormoy" und in der Mitte der RN7 entnommen.

Wie lange werden sie halten?

Um Verkehrsbehinderungen zu begrenzen, finden diese Proben nachts statt. Sie dauern etwa zwei Wochen.

Die nächtliche Probenahme findet in der Woche vom 21. August statt.

Welchen Unterschied macht das?

• Die Unannehmlichkeiten rund um die Unterführung halten sich in Grenzen.

• Der Verkehr wird in jede Richtung aufrechterhalten, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung stromaufwärts der Baustellen (um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten).