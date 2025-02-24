Arbeiten - Unterirdischer Fußgängerüberweg Observatorium

Abriss des unterirdischen Fußgängerüberwegs Observatorium

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, den unterirdischen Fußgängerüberweg, der als "Observatorium" bekannt ist, abzureißen und zu füllen.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen des Straßenbahnprojekts T7 soll die Fußgängerunterführung "Observatoire" auf der RN7 entfernt werden. Nach einer Asbestsanierungsphase und einer Vibrationsstudie in der Nähe des Camille-Flammarion-Observatoriums wird mit dem Abriss und der Auffüllung begonnen.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Arbeiten finden zwei Monate lang ohne Wochenenden statt, vom 24. Februar bis 31. Mai 2025, zwischen 7:00 und 20:00 Uhr.

Der Abriss und die Verfüllung des Fußgängerüberwegs erfolgen in zwei Phasen.

Phase 1: Westseite, vom 24. Februar bis 17. April.

Phase 2: Ostseite, vom 17. April bis 31. Mai.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

Die Zufahrt zu den Geschäften und den nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Fußgängerwege werden in der Unterführung nicht mehr möglich sein und dies dauerhaft. Um die RN7 sicher zu überqueren, wurde im August 2024 an der Rue de l'Observatoire ein oberirdischer Fußgängerüberweg gebaut.

Für Autofahrer:

Der Verkehr auf der RN7 wird nicht unterbrochen, sondern leicht umgestaltet.

Zum Parken:

Einige Parkplätze rund um die Unterführung werden während der Arbeiten vorübergehend entfernt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.