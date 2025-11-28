Das zweite T7 Café findet am Mittwoch, den 10. Dezember in Athis-Mons statt

Haben Sie Fragen zur Verlängerung der Straßenbahn T7? Möchten Sie mehr über die laufenden Arbeiten in Ihrer Nachbarschaft erfahren?

Diese zweite Ausgabe des T7 Café ist eine Gelegenheit, das Projekt und seine Hauptakteure bei einem Moment des Austauschs bei einem heißen Getränk und einem Snack zu entdecken.



Eintritt frei, Veranstaltung offen für alle.

Thema: Rückblick auf die Arbeit des Jahres 2025 und Perspektiven der zukünftigen Arbeiten im Jahr 2026

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Von 18:00 bis 19:00 Uhr

Grundschule Jules Ferry, Athis-Mons

31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons

(Eingang vom Place du Marché des Gravilliers)

Auf dem Programm:

✔ Rückblick auf die Arbeit 2025

✔ Fokus auf den Umbau der Straßenunterführung Belle Étoile, die kurz vor der Fertigstellung steht

✔ Ankündigung der anstehenden Arbeiten im Jahr 2026

✔ Q&A-Session mit dem Projektteam

✔ Spezifischerer und individueller Austausch

Weitere Austauschzeiten wie diese werden im Laufe der Baustelle organisiert.