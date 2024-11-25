INFO WERKE

Vorarbeiten Sektor Beobachtungsstelle

Die Vorbereitungsarbeiten finden entlang der RN7 an der zukünftigen Station Observatorium vor den Tiefbauarbeiten statt.

Woraus besteht die Arbeit?

Diese Arbeiten bestehen darin, alle Konzessionsnetze der zukünftigen U-Bahn-Station zu vergraben und zu isolieren und gleichzeitig die Fundamente der nahe gelegenen Gebäude zu konsolidieren.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten bestehen aus zwei Phasen:

• Die erste Phase läuft vom 25. November bis 18. Dezember 2024.

• Die zweite Phase findet im ersten Halbjahr 2025 statt. Eine zweite Info wird im Januar verschickt.

Die Arbeiten finden tagsüber zwischen 7 und 20 Uhr statt und sind an Wochenenden oder Feiertagen zum Jahresende nicht aktiv.

Was wird sich ändern?

• Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Die Überquerung der RN7 wird nicht geändert.

• Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird neu gestaltet, aber nicht umgeleitet.

• Zum Parken:

• Rund um die Vorfahrtsrechte der Baustelle werden temporär Parkplätze entfernt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.