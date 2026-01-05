Info Travaux - Umleitung von Netzwerken des Juvisy-Parks - Januar 2026

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Tiefbauphase für die Verlängerung der Straßenbahn T7 wird die Treppe des Rathausparks vorübergehend geschlossen.

Woraus besteht diese Arbeit?

Umleitungsarbeiten sind notwendig, um die Netze an der Treppe des Parks, die zum Rathaus von Juvisy führt, zu verschieben und zu modifizieren.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten finden in 3 Phasen vom 8. Januar bis 5. Februar von 7 bis 20 Uhr statt, außer am Wochenende.

Welchen Unterschied macht das?

3 verschiedene Phasen:

• Phase 1: vom 08/01 bis 13/01

• Arbeiten am Fuße der Treppe

• Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs

• Aufrechterhaltung des Fahrzeugverkehrs

• Phase 2: vom 13/01 bis 28/01

• Arbeiten entlang der Treppe

• Schließen der Treppe

• Fußgängerverkehr in der Nähe aufrechterhalten

• Aufrechterhaltung des Fahrzeugverkehrs

• Phase 3: vom 28/01 bis 05/02

• Arbeiten auf der Ebene des Rathauses

• Wiedereröffnung der Treppe

• Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs

• Angepasster Fahrzeugverkehr