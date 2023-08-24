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Die Werke

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Athis-Mons
Juvisy

Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten

Der Ausbau der Straßenbahnlinie T7 erfolgt in mehreren Etappen. Die zuvor durchgeführten eingehenden Studien ermöglichten es, im Jahr 2023 mit den ersten Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten zu beginnen, ein wesentlicher Schritt, der in aufeinanderfolgenden Abschnitten entlang der RN7 stattfand. Nach deren Fertigstellung konnten die städtebaulichen Arbeiten im Jahr 2025 beginnen. Informationen zur Arbeit in Ihrer Gemeinde finden Sie auf den Seiten der Städte Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste und Juvisy-sur-Orge.

Île-de-France Mobilités hat zunächst mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Ihr Ziel ist es, von den notwendigen Flächen für die Entwicklung der Straßenbahn zu profitieren. Auf der RN7 werden beispielsweise die Straßenbahngleise in der Mitte der Straße gebaut. Es war daher notwendig, die auf diesem Gebiet befindlichen unterirdischen Gänge zu entfernen.

Die Konzessionsarbeiten zielen darauf ab, die unterirdischen Netze (Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser, Abwasserentsorgung usw.) unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig zu verlegen. Somit wird der Straßenbahnverkehr durch zukünftige Wartungsarbeiten dieser Netze nicht beeinträchtigt. Dieser obligatorische Schritt aller Infrastrukturprojekte ist für die Fortsetzung des Projekts unerlässlich.

Diese ersten beiden Bauphasen sind nun abgeschlossen, so dass die Infrastrukturarbeiten im Jahr 2025 beginnen konnten. Dazu gehören die Erstellung der Straßenbahngleise, das Verlegen der Schienen, der Bau der Stationen, die Durchführung der Landschaftsgestaltung.

Die wichtigsten Meilensteine

Februar 2023

Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten

Herbst 2023

Öffentliche Umweltuntersuchung

Anfang 2025

Beginn der Stadtentwicklungsarbeiten im Sektor RN7

Ende 2026

Beginn der Infrastrukturarbeiten an der Strecke und am Tunnel

Horizont 2032

Tests und Trockenlauf, vorläufige Inbetriebnahme

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