Info Travaux - Stadtentwicklungsarbeiten - RN7 ouest Juvisy-sur-Orge - Phase 1

Um den Verkehr der Straßenbahn T7 im Zentrum der RN7 zu ermöglichen, sind städtebauliche Arbeiten westlich der RN7 erforderlich.

Woraus besteht diese Arbeit?

Diese Arbeiten zielen darauf ab, die endgültige Straße der RN7 einzurichten und die Ankunft des Straßenbahnbahnsteigs vorzubereiten. Sie sind von der Kreuzung Pyramide bis zur Rue Petit zu erwarten.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten finden in mehreren Phasen statt: Die erste Phase dauert vom 26. Januar 2026 bis Ende April 2026 (siehe Plan auf der Rückseite). Eine zweite Info Travaux wird vor den folgenden Phasen veröffentlicht.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Fußgängerwege werden beibehalten, einige Fußgängerüberwege werden verlegt.

• Der Zugang zu Häusern, Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird neu gestaltet, aber keine Umleitung in Richtung Paris-Provinz.

• Beide Fahrspuren werden während der gesamten Arbeiten in beide Richtungen beibehalten.

• Sackgasse der Straßen Nouvelle und Fromenteau.

• Von der RN7 aus wird die Rue Claude Bernard nur in Richtung Provinz-Paris zugänglich sein.

Zum Parken:

Einige Parkplätze werden vorübergehend entfernt.

Für Busse:

Die Bushaltestellen "Observatoire Camille Flammarion" und "Pyramide de Juvisy" werden in beide Richtungen beibehalten.