Info Travaux – Athis-Mons – Neue Hausmülldeponie Avenue d'Alsace-Lorraine – RN7 West

Aufgrund der laufenden Arbeiten an der RN7 an der Kreuzung Belle Étoile wird ein neuer Abgabestellen für Hausmüll eingerichtet. Die Container werden ab Montag, dem 19. Januar, aufgestellt und befinden sich in der Nähe der Avenue d'Alsace-Lorraine Nr. 4 (siehe Karte unten).

Der bisherige Abgabebereich im unteren Teil der Avenue d'Alsace-Lorraine auf der RN7-Seite wird nicht mehr zugänglich sein.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.