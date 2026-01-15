Info Travaux - Abschluss der Umbauarbeiten der Unterführung Belle Étoile - Januar 2026

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Zu diesem Zweck werden die Umbauarbeiten der Straßenunterführung Belle Étoile abgeschlossen, um die zukünftige Straßenbahnplattform unterzubringen.

Woraus besteht die Arbeit?

Der Umbau der Unterführung Belle Étoile ist Teil des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 nach Juvisy-sur-Orge. Beim Abriss der Unterführung im Jahr 2025 wurde ein Regenwasserrückgewinnungsbecken für den zukünftigen Straßenbahnbahnsteig gebaut. Die nächsten Arbeiten zielen darauf ab, Zugangsluken zu installieren, um die Instandhaltung dieses unterirdischen Beckens zu gewährleisten.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Arbeiten finden zwischen dem 19. Januar und dem 30. März 2026 statt. Die Arbeiten finden tagsüber von 7 bis 20 Uhr statt, außer am Wochenende.

Die Baustellen werden vor den Arbeiten ab Donnerstag, 15. Januar, eingerichtet.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Einige Fußgängerwege werden vorübergehend verlegt.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird in Richtung Paris-Provinz neu gestaltet.

• Die Kreuzung Belle Étoile wird während der gesamten Dauer der Arbeiten aufrechterhalten.

• Sackgasse der Avenue d'Alsace-Lorraine, die von der RN7 aus nicht mehr erreichbar sein wird.

Zum Parken:

• Einige Parkplätze werden in der Nähe der Kreuzung Belle Étoile vorübergehend entfernt.

Für öffentliche Verkehrsmittel:

• Bushaltestellen werden in beide Richtungen aufrechterhalten.