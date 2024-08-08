Arbeiten - Station "Observatorium" - Arbeiten zur Schaffung eines Fußgängerüberwegs an der Oberfläche

Juvisy-sur-Orge - Station «Observatoire» - Arbeiten zur Schaffung eines Fußgängerüberwegs an der Oberfläche

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, zukünftige Fußgängerwege durch einen Fußgängerüberweg an der Oberfläche zu sichern.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Vorgriff auf die Schließung der Fußgängerunterführung Observatoire wird der Bau eines neuen Fußgängerüberwegs zwischen dem Ducastel-Gelände und der Petit-Straße sowie die Absenkung des Bürgersteigs durchgeführt.

Dazu sind mehrere Vorarbeiten notwendig. Dazu gehören:

• Die vorübergehende Reduzierung der Fahrbahn auf einem Teil der Rue de l'Observatoire von zwei auf eine Fahrspur,

• Das Bewegen von Schaltschränken,

• Bau von Gräben zum Anschluss von Stromleitungen.

Nach den Arbeiten wird dieser neue Fußgängerüberweg der sichere Weg sein, um die RN7 zu überqueren.

Wo werden die Arbeiten durchgeführt und wie lange werden sie dauern?

Die Arbeiten finden vom 12. bis 31. August in Juvisy-sur-Orge an der zukünftigen Station "Observatoire" statt.

Was wird sich ändern?

Für Fußgänger:

• Der Fußgängerweg wird beibehalten oder teilweise umgeleitet.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird nicht geändert.

• Eine Verkehrsschlange auf der Rue de l'Observatoire wird für kurze Zeit neutralisiert.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.