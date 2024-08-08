Juvisy-sur-Orge - Konzessionsarbeiten SEDIF - RN7 Côté Ouest

Im Rahmen der Konzessionsarbeiten der Straßenbahn T7 sind Umleitungsarbeiten und die Installation einer neuen Pipeline entlang der RN7 erforderlich.

Woraus besteht die Arbeit?

Diese von SEDIF durchgeführten Konzessionsarbeiten werden die Umleitung und Modernisierung des Wassernetzes entlang der RN7 ermöglichen. Auch die Installation einer neuen Pipeline wird durchgeführt.

Wo werden die Arbeiten durchgeführt und wie lange werden sie dauern?

Die Arbeiten finden vom 19. August bis 22. Oktober in Juvisy-sur-Orge entlang der Avenue de la Cour de France (RN7) von der Rue de Fromenteau bis zur Rue de la Concorde statt.

Was wird sich ändern?

Für Fußgänger:

• Fußgängerwege werden beibehalten und einige Zebrastreifen vorübergehend entfernt.

• Der Zugang zu Geschäften und Wohnungen bleibt erhalten.

Für Autofahrer: Der Verkehr auf der RN7 wird neu gestaltet, aber nicht in Nord-Süd-Richtung umgeleitet. In Süd-Nord-Richtung wird es keine Änderung geben.

Zum Parken: Entlang der RN7 auf dem im Bau befindlichen Abschnitt werden vorübergehend Parkplätze entfernt.

•Für Anwohner: Während der Arbeiten kann es zu Wasserausfällen kommen. Der Netzbetreiber ist dafür verantwortlich, 48 Stunden im Voraus eine Warnung herauszugeben.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.