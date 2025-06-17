Die erste Ausgabe des T7 Café findet am 17. Juni in Athis-Mons statt
Das T7 Café kommt nach Athis-Mons!
Haben Sie Fragen zur Verlängerung der Straßenbahn T7? Möchten Sie mehr über die laufenden Arbeiten in Ihrer Nachbarschaft erfahren?
Diese erste Ausgabe des T7 Café ist eine Gelegenheit, das Projekt und seine Hauptakteure bei einem Moment des Austauschs bei einem heißen Getränk und einem Snack zu entdecken.
Thema: Schwerpunkt auf dem Abriss und Umbau der Unterführung Belle Étoile in Athis-Mons.
Dienstag, 17. Juni 2025
Zwei Sitzungen: 16h30-18h und 18h30-20h
In der Halle des Gravilliers in Athis-Mons
Auf dem Programm:
- Vorstellung des Gesamtprojekts T7
- Schwerpunkt auf Abriss- und Umbauarbeiten an der Straßenunterführung Belle Étoile
- Q&A-Session mit dem Projektteam
- Spezifischerer und individueller Austausch
Weitere Austauschzeiten wie diese werden im Laufe der Baustelle organisiert.
Bildnachweis: © Cyril Badet