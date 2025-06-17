Die erste Ausgabe des T7 Café findet am 17. Juni in Athis-Mons statt

Das T7 Café kommt nach Athis-Mons!

Haben Sie Fragen zur Verlängerung der Straßenbahn T7? Möchten Sie mehr über die laufenden Arbeiten in Ihrer Nachbarschaft erfahren?

Diese erste Ausgabe des T7 Café ist eine Gelegenheit, das Projekt und seine Hauptakteure bei einem Moment des Austauschs bei einem heißen Getränk und einem Snack zu entdecken.

Thema: Schwerpunkt auf dem Abriss und Umbau der Unterführung Belle Étoile in Athis-Mons.

Dienstag, 17. Juni 2025

Zwei Sitzungen: 16h30-18h und 18h30-20h

In der Halle des Gravilliers in Athis-Mons

Auf dem Programm:

Vorstellung des Gesamtprojekts T7

Schwerpunkt auf Abriss- und Umbauarbeiten an der Straßenunterführung Belle Étoile

Q&A-Session mit dem Projektteam

Spezifischerer und individueller Austausch

Weitere Austauschzeiten wie diese werden im Laufe der Baustelle organisiert.

Bildnachweis: © Cyril Badet