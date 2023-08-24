Die Arbeiten zur Entfernung der Unterführungen Observatoire und Flammarion beginnen.

Veröffentlichungsdatum: 8. August 2023

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die unterirdischen Gänge zu entfernen. Dies gilt insbesondere für die Fußgängerunterführungen "-Flammarion" und "Observatoire".

Wie lange werden sie halten?

Die ersten beiden Phasen der Arbeiten beginnen in der zweiten Augusthälfte 2023, beginnend mit der Schaffung von Fußgängerüberwegen.

Welchen Unterschied macht das?

• Der Zugang zu Wohnungen und Geschäften bleibt erhalten.

• An der Oberfläche werden sichere Fußgängerüberwege mit Lichtern und Zufluchtsinseln gebaut.

• Der Verkehr wird in jede Richtung aufrechterhalten, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung stromaufwärts der Baustellen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.