Die Arbeiten zur Entfernung der Unterführungen Observatoire und Flammarion beginnen.
Veröffentlicht am
Veröffentlichungsdatum: 8. August 2023
Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die unterirdischen Gänge zu entfernen. Dies gilt insbesondere für die Fußgängerunterführungen "-Flammarion" und "Observatoire".
Wie lange werden sie halten?
Die ersten beiden Phasen der Arbeiten beginnen in der zweiten Augusthälfte 2023, beginnend mit der Schaffung von Fußgängerüberwegen.
Welchen Unterschied macht das?
• Der Zugang zu Wohnungen und Geschäften bleibt erhalten.
• An der Oberfläche werden sichere Fußgängerüberwege mit Lichtern und Zufluchtsinseln gebaut.
• Der Verkehr wird in jede Richtung aufrechterhalten, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung stromaufwärts der Baustellen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.