Werke - Marx Dormoy Unterführungen - Perdereau

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Straßen- und Fußgängerunterführungen Marx Dormoy - Perdereau zu entfernen.

Woraus besteht die Arbeit?

Bevor diese unterirdischen Gänge abgerissen und gefüllt werden können, muss eine Asbestsanierung durchgeführt werden, um sicher eingreifen zu können.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

• Die Asbestsanierung beginnt am 8. Januar 2024 und endet am 12. April 2024.

• Der Abriss und die Auffüllung beginnen am 15. April 2024 und werden am 19. Juli 2024 abgeschlossen sein.

Welchen Unterschied macht das?

• Für Fußgänger : Wege in der Unterführung sind nicht mehr möglich und dies dauerhaft. Es wurden zwei "oberirdische" Übergänge mit einer zentralen Insel und Ampeln gebaut, die auf Wunsch von Fußgängern gesteuert werden. Die südliche Oberflächenpassage wird zu Beginn der Abbrucharbeiten in Betrieb genommen. Die Zufahrt zu den Geschäften und den nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Für Autofahrer: Der Verkehr auf der RN7 wird während der Asbestsanierung nicht umgeleitet, sondern während des Abrisses vorübergehend geändert. Die Rue Mallet (Seite der Rue Perdereau) wird für die Dauer der Asbestsanierung gesperrt, um die Dekontaminationsschleuse zu installieren.

• Zum Parken: Rund um die Straßenunterführung werden punktuell Parkplätze entfernt, auf der RN7 jedoch keine.

• Für Busse: Die Bushaltestelle "Marx Dormoy" wird in beiden Fahrtrichtungen geändert, sie wird um einige Meter verschoben.