Werke - Unterführung Paul Vaillant Couturier

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Straßenunterführung namens "Paul Vaillant Couturier" zu entfernen.

Woraus besteht diese Arbeit?

Um den Straßenbahnverkehr zu ermöglichen, muss die Straßenunterführung "Paul Vaillant Couturier" abgerissen und zugeschüttet werden.

Zwei Phasen:

• Phase 1: Schaffung eines Buszugangs und Entfernung der Schranken der Unterführung (1 Woche).

• Phase 2: Abriss und Verfüllung der Unterführung.

Wie lange werden sie halten?

Der Abriss der Unterführung Paul Vaillant Couturier beginnt am 30. September und endet am 18. Dezember.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Einige Fußgängerwege werden vorübergehend ausgesetzt.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird in beide Richtungen umgestaltet und die Zufahrt zur Unterführung ist nicht mehr möglich.

• Der Zugang zum Einkaufszentrum erfolgt vorrangig vom Norden der RN7 über die Rue Paul Demange und die Avenue Bernard Lathière.

• Die Kreuzung Paul Vaillant Couturier wird während der Arbeiten vorübergehend gesperrt.

• Die Avenue Jean Jaurès wird für die Dauer der Arbeiten eine Einbahnstraße sein.

Zum Parken:

Rund um die Fußgängerunterführung werden Parkplätze entfernt.

Für Busse:

Die Bushaltestelle "Centre commercial Rigolet" wird beibehalten, aber um einige Meter verlegt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.