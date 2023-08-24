Die Vorbereitungs- und Konzessionsarbeiten für die Straßenbahn T7 haben im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge begonnen.
Veröffentlicht am
Veröffentlichungsdatum: 10. Juli 2023
Die Konzessionäre (Strom, Telekommunikation, ...) verlagern die Netze unter die zukünftigen Straßenbahngleise.
Welchen Unterschied macht das?
- Auf der Ebene der Arbeitszonen wird ein Wechsel des Verkehrs mit Ampeln eingerichtet.
- Parkplätze an den Arbeitszonen werden vorübergehend entfernt.
- Einige Bushaltestellen werden verlegt.
- Die Kontinuität der Fußgängerwege wird gewährleistet, wobei pünktlich die Bürgersteige geändert werden, um die Arbeitszonen zu umgehen.
- Die Avenue d'Estiennes d'Orves wird an der Kreuzung vorübergehend gesperrt, es werden Umleitungen für den Fußgängerverkehr eingerichtet und die Rue du Maréchal Juin wird in zwei Richtungen eingerichtet, um die Verbindung zwischen der Rue Piver und dem Bahnhofsmast zu gewährleisten.
- Der Zugang zu Gebäuden, Wohnungen und Eingängen wird durch die Installation von schweren Brücken oder einem Verkehrsbeauftragten der Baustelle aufrechterhalten.
- Der Zugang zur Polizeistation bleibt erhalten.
Wie lange werden die Arbeiten dauern?
- Phase 1: 3. Juli bis 17. Juli 2023
- Phase 2: 18. Juli bis 18. August 2023
- Phase 3: 21. August bis 1. September 2023