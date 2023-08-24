Arbeiten – Straßen- und Abrissarbeiten an den Mittelstreifen gehen weiter

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 zu verbreitern, indem die Bürgersteige reduziert werden, um während der Arbeiten maximal 2×2 Fahrspuren zu erhalten.

Welchen Unterschied macht das?

• Der Verkehr wird mit zwei Fahrspuren pro Richtung aufrechterhalten.

• Parkplätze auf der Westseite werden entfernt.

• Bushaltestellen und Abgabe-/Rastplätze für Schulbusse werden verlegt.

• Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten.

Wie lange werden sie halten?

• Phase 1: vom 2. Mai bis Ende Juni / Anfang Juli.

• Phase 2: vom 26. Juni bis Ende September.