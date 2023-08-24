Arbeiten – Straßen- und Abrissarbeiten an den Mittelstreifen gehen weiter
Veröffentlichungsdatum: 24. April 2023
Straßenarbeiten
Woraus besteht diese Arbeit?
Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 zu verbreitern, indem die Bürgersteige reduziert werden, um während der Arbeiten maximal 2×2 Fahrspuren zu erhalten.
Welchen Unterschied macht das?
• Der Verkehr wird mit zwei Fahrspuren pro Richtung aufrechterhalten.
• Parkplätze auf der Westseite werden entfernt.
• Bushaltestellen und Abgabe-/Rastplätze für Schulbusse werden verlegt.
• Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten.
Wie lange werden sie halten?
• Phase 1: vom 2. Mai bis Ende Juni / Anfang Juli.
• Phase 2: vom 26. Juni bis Ende September.
Legende der Straßenbaukarte (siehe nebenstehend):
Die Arbeiten des Mittelstreifens
Woraus besteht diese Arbeit?
Durch die Entfernung des Mittelstreifens soll Platz in der Mitte der Straße geschaffen werden, um das Einfügen des Straßenbahnsteigs zu ermöglichen.
Welchen Unterschied macht das?
• Der Verkehr wird auf 2×2 Fahrspuren aufrechterhalten.
• Parkplätze auf der Ostseite werden entfernt.
• Bushaltestellen und Abgabe-/Rastplätze für Schulbusse werden verlegt.
• Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten. Während der gesamten Dauer der Arbeiten wird ein Fußgängerüberweg beibehalten, um die Überquerung der RN7 zu gewährleisten.
Wie lange werden sie halten?
Vom 24. April bis Anfang Mai.