Vorarbeiten Sektor Beobachtungsstelle

Die Vorbereitungsarbeiten finden entlang der RN7 an der zukünftigen Station Observatorium vor den Tiefbauarbeiten statt.

Woraus besteht die Arbeit?

Diese Vorbereitungsarbeiten bestehen darin, alle Konzessionsnetze der zukünftigen U-Bahn-Station zu vergraben und zu isolieren und gleichzeitig die Fundamente der Umgebung zu konsolidieren.

Wie lange werden sie halten?

Nach einer ersten Phase Ende 2024 gehen die Arbeiten weiter und die Baustellen bleiben identisch. Die Arbeiten beginnen am 6. Januar und enden Ende März 2025.

Die Arbeiten finden tagsüber zwischen 7 und 20 Uhr statt und sind am Wochenende nicht aktiv.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Die Überquerung der RN7 wird nicht geändert.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird nicht umgestaltet oder umgeleitet.

Zum Parken:

• Rund um die Vorfahrtsrechte der Baustelle werden temporär Parkplätze entfernt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.