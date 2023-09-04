Die Vorbereitungs- und Konzessionsarbeiten für die Straßenbahn T7 werden im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge fortgesetzt. Die Konzessionäre (Strom, Telekommunikation, ...) verlagern die Netze unter die zukünftigen Straßenbahngleise.

Welchen Unterschied macht das?

• Auf der Ebene der Arbeitszonen wird ein Wechselverkehr mit Ampeln eingerichtet.

• Parkplätze an den Arbeitszonen werden vorübergehend entfernt.

• Die Kontinuität der Fußgängerwege wird gewährleistet, wobei pünktlich die Bürgersteige geändert werden, um die Arbeitszonen zu umgehen.

• Der Zugang zu Gebäuden, Wohnungen und Geschäften wird durch die Installation schwerer Brücken oder eines Verkehrsbeauftragten auf der Baustelle aufrechterhalten.

Wie lange werden die Arbeiten dauern?

• Phase 1: 4.-23. September 2023

• Phase 2: 25. September bis 13. Oktober 2023

• Phase 3: 6.-24. November 2023