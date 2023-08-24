Arbeiten – Eine Bodenanalyse zur Gewährleistung sicherer Baustellen

Veröffentlichungsdatum: 16. Februar 2023

Die Vorbereitungs- und Konzessionsarbeiten beginnen. Vorher muss eine Bodenuntersuchung durchgeführt werden.

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Durchführung von Verschmutzungstests ist unerlässlich und vorschriftsmäßig und gewährleistet die Sicherheit der Arbeiter und Anwohner während der Arbeiten. Damit soll sichergestellt werden, dass sich keine gefährlichen Bestandteile im Boden befinden. Entlang der Strecke werden mehrere tiefe Kerne von 30 bis 50 cm und 10 cm Durchmesser durchgeführt. Diese Kernbohrungen können gelegentlich zu Lärmbelästigung führen.

Wie lange werden sie halten?

Die Kernbohrungen finden ab Ende Februar für einen Zeitraum von etwa einem Monat statt.

Welchen Unterschied macht das?

• Da die Arbeiten Sektor für Sektor stattfinden, werden die Einschlagszonen begrenzt sein.

• Der Verkehr wird in jede Richtung aufrechterhalten, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung stromaufwärts jeder Baustelle, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.

• Die Anzahl der Fahrspuren wird von 22 bis 6 Uhr pünktlich reduziert.

• In Juvisy-sur-Orge wird ein Wechselverkehr auf dem Place du Maréchal Leclerc und der Rue du Maréchal Juin eingerichtet.

Bitte entschuldigen Sie uns für die Unannehmlichkeiten und seien Sie versichert, dass wir bereit sind, Störungen Ihres täglichen Lebens so gering wie möglich zu halten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.