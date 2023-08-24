Arbeiten – Beginn der Straßenarbeiten

Veröffentlichungsdatum: 24. März 2023

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 durch Reduzierung der Bürgersteige zu verbreitern. Am Ende dieser Arbeiten wird die Fahrbahn verbreitert, um 2×2 Fahrspuren so weit wie möglich zu erhalten.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. März, und dauern etwa zwei Monate.

Welchen Unterschied macht das?

Die Parkplätze auf der Westseite werden in der Arbeitszone entfernt.

Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten. Einige Fußgängerüberwege werden pünktlich an der Pyramidenkreuzung umgeleitet. Die Beschilderung erleichtert den Fußgängerweg.

Der Verkehr wird mit zwei Fahrspuren in jede Richtung aufrechterhalten.

Bitte entschuldigen Sie uns für die Unannehmlichkeiten und seien Sie versichert, dass wir bereit sind, Störungen Ihres täglichen Lebens so gering wie möglich zu halten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.