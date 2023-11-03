Werke - Probenahme in Juvisy-sur-Orge

Vom 6. bis 28. November werden im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge Proben von Straßen und Gehwegen genommen, um mögliche Spuren von Asbest- und/oder Kohlenwasserstoffverschmutzung zu erkennen.

Woraus besteht diese Arbeit?

Diese Proben, die als Kerne bezeichnet werden, sind gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich, um die Sicherheit der Arbeiter und

Anwohner. Diese Kerne ermöglichen es nämlich, im Boden vorhandene Bestandteile wie Asbest oder Kohlenwasserstoffe zu kontrollieren. Diese Proben, die bereits auf der RN7 durchgeführt wurden, werden entlang der zukünftigen T7-Route im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge fortgesetzt.

Was wird sich ändern?

• Für Fußgänger: Wege werden beibehalten und gelegentlich umgeleitet.

• Für Autofahrer: Gelegentlich kann ein wechselnder Verkehr eingerichtet werden, aber es werden keine Straßen gesperrt.

• Zum Parken: Parkplätze werden auch gelegentlich für das Parken gesperrt, insbesondere um und auf dem Place du Maréchal Leclerc.

• Für Busse: Die Bushaltestellen "Hôpital de Juvisy" (Rue Alexandre Piver) und "Marché de Juvisy" (Rue du Maréchal Juin) werden pünktlich für halbe Tage geschlossen. Diese werden nicht gleichzeitig geschlossen.

Wie lange werden die Arbeiten dauern?

Vom 6. bis 28. November 2023.

Probenahmen werden nur an Wochentagen durchgeführt, außer mittwochs, am Markttag, und tagsüber, außer in der Rue Alexandre Piver und in der Avenue Honoré d'Estienne d'Orves. In der Tat werden die Untersuchungen auf den Straßen am Ende des Tages und der Nacht durchgeführt, um den Straßenverkehr nicht zu stören.