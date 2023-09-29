Bauarbeiten - Straßenverbreiterung Athis-Mons

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 zu verbreitern, indem die Bürgersteige reduziert werden, um während der Arbeiten maximal 2x2 Fahrspuren zu erhalten.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten beginnen am Montag, den 25. September für einen Zeitraum von 8 Wochen.

Welchen Unterschied macht das?

• Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten.

• In Richtung Provinz-Paris wird der Verkehr mit zwei Fahrspuren aufrechterhalten.

• In Richtung Paris-Provinz wird der Verkehr mit einer Fahrspur an der Zufahrt zur Baustelle geführt. Die Geschwindigkeit wird reduziert, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.

• Zwischen der Avenue Jean Jaurès und der Rue R.Salengro in Richtung Paris-Provinz werden Parkplätze entfernt