Werke - Flammarion Unterführung

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Fußgängerunterführung namens "Flammarion" zu entfernen.

Woraus besteht diese Arbeit?

Bevor diese Unterführung abgerissen und zugeschüttet werden kann, muss eine Asbestsanierung durchgeführt werden, um sicher eingreifen zu können.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

• Die Asbestsanierung der Flammarion-Passage begann am 22. November 2023 und wird am 22. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

• Der Abriss und die Auffüllung beginnen im Januar 2024 und werden Mitte März 2024 abgeschlossen sein.

Welchen Unterschied macht das?

• Für Fußgänger : Wege in der Unterführung sind nicht mehr möglich und dies dauerhaft. Nördlich und südlich der bestehenden Kreuzung werden Umleitungen eingerichtet. So wurden zwei "oberirdische" Passagen mit einer zentralen Insel und Ampeln gebaut, die auf Wunsch von Fußgängern gesteuert werden.

Die Zufahrt zu den Geschäften und den nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Für das Parken: Parkplätze werden entfernt, um für die Dauer dieser Operation eine temporäre Bushaltestelle zu schaffen.

• Für Busse: Die Bushaltestelle "Observatoire Camille Flammarion" in Nord-Süd-Richtung wird für die Dauer dieser Operation vor der Rue de Fromenteau vorverlegt.