Arbeiten - Straßenunterführung "Belle Étoile" - Phase 2

INFO TRAVAUX - Straßenunterführung "Belle Étoile" - Phase 2

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Straßenunterführung namens "Belle Étoile" zu entfernen.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Straßenbahn T7 müssen verschiedene Straßenunterführungen entfernt werden, um den Verkehr der Straßenbahn T7 auf der RN7 zu ermöglichen. Die Straßenunterführung "Belle Etoile" muss abgerissen und zugeschüttet werden. Nach der ersten Phase der Arbeiten auf der Nordseite werden sich die Arbeiten hauptsächlich auf die Südseite konzentrieren. Während des Abbruchs werden auch Asbestsanierungsarbeiten durchgeführt.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Abbruch- und Füllarbeiten begannen im Mai 2025 und werden im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Die Arbeiten finden tagsüber von 6 bis 22 Uhr statt, außer am Wochenende.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Einige Fußgängerwege werden vorübergehend verlegt.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird in beide Richtungen umgestaltet und die Zufahrt zur Unterführung ist nicht mehr möglich.

• Die Kreuzung Belle Étoile wird während der gesamten Dauer der Arbeiten beibehalten und ab dem 13. August leicht modifiziert.

• Der Verkehr bleibt in der Nähe der Arbeiten vorübergehend bei 1 Fahrspur pro Fahrtrichtung. Restitution eines Teils der Straße ab Ende Oktober 2025.

• Sackgasse der Avenue d'Alsace-Lorraine.

Zum Parken:

• Einige Parkplätze werden in der Nähe der Straßenunterführung vorübergehend entfernt.

Für öffentliche Verkehrsmittel:

• Die Bushaltestelle "Belle Etoile" wird während der gesamten Dauer der Arbeiten in beide Richtungen aufrechterhalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.