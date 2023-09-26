Arbeiten - Unterführungen Dormoy - Perdereau

Woraus besteht diese Arbeit?

Bevor die Unterführungen entfernt werden können, sind zwei Schritte erforderlich:

1. An der Oberfläche sind temporäre Übergänge zu schaffen. Letztere werden dank Feuern und Zufluchtsinseln gesichert.

2. Die Unterführungen werden ebenfalls von Asbest befreit, um die Arbeiten sicher fortsetzen zu können.

Wann geht es los?

Die Arbeiten beginnen am 02. Oktober 2023 mit der Sperrung der Straßenunterführung. Die Fußgängerunterführung bleibt bis zur effektiven Umsetzung der Fußgängerüberwege ab dem 16. Oktober geöffnet.

Welchen Unterschied macht das?

• Der Zugang zu Wohnungen und Geschäften bleibt erhalten.

• An der Oberfläche werden sichere Fußgängerüberwege mit Lichtern und Zufluchtsinseln gebaut.

• Der Verkehr wird in jede Richtung aufrechterhalten, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung stromaufwärts der Baustellen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.

• Die Zufahrt zur RN7 über den Boulevard Marcel Perdereau und die Rue Marx Dormoy wird gesperrt, mit Ausnahme des Zugangs zu den Wohnungen der Anwohner.

• Die Bushaltestellen werden verlegt, sobald die Arbeiten beginnen.

• Die Fahrspur der Unterführung Belle Étoile wird in Richtung Paris-Provinz entfernt.