Bauarbeiten - Athis-Mons - Straßenverbreiterung - RN7 West

Athis-Mons - Straßenverbreiterung - RN7 West

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Straßenbahn T7 sind Straßenverbreiterungsarbeiten entlang der RN7 erforderlich.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen der Arbeiten an der Straßenbahn T7 und um den maximalen Verkehr in 2x2 Fahrspuren auf der RN7 zu gewährleisten, wird die Fahrbahn geändert. Die Bürgersteige werden vorübergehend reduziert, aber am Ende der T7-Erweiterung zurückgegeben und saniert.

Wo wird diese Arbeit stattfinden?

Die Arbeiten werden entlang der Bürgersteige auf der Westseite der RN7 zwischen der Avenue Marcel Ouvrier und der Rue du Docteur Roux durchgeführt.

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Arbeiten finden 8 Wochen lang, vom 24. März bis Ende Mai 2025, von 7 bis 20 Uhr, außer am Wochenende, statt.

Die Arbeiten werden in drei Phasen durchgeführt:

Phase 1: vom 24/03 bis 04/04

Phase 2: vom 04/04 bis 05/05

Phase 3: vom 05/05 bis 30/05

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Wege werden beibehalten, einige Fußgängerüberwege werden verlegt.

• Die Zufahrt zu nahe gelegenen Wohnungen, Geschäften und Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird neu gestaltet, aber nicht in Richtung Provinz-Paris umgeleitet.

Zum Parken:

• Einige Parkplätze werden vorübergehend entfernt.

Für öffentliche Verkehrsmittel:

• Die Bushaltestelle "Aristide Briand" in Richtung Paris-Provinz wird während der gesamten Dauer der Arbeiten beibehalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.