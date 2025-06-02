Werke – Stadtentwicklung – RN7 Ost

INFO TRAVAUX - Stadtentwicklungsarbeiten - RN7 Ost

Um den Verkehr der Straßenbahn T7 im Zentrum der RN7 zu ermöglichen, sind städtebauliche Arbeiten im Nordosten der RN7 erforderlich.

Woraus besteht diese Arbeit?

Diese Arbeiten zielen darauf ab, die Straßen für den zukünftigen Straßenbahnbahnsteig vorzubereiten. Sie sind von der Station Porte de l'Essonne bis zur Avenue Foucher de Careil zu erwarten. Die Markierung wird schrittweise im gesamten betroffenen Gebiet eingeführt.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten finden zwischen dem 19. Mai und dem 30. September 2025 von 7 bis 20 Uhr statt, außer am Wochenende.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Fußgängerwege werden beibehalten, einige Fußgängerüberwege werden verlegt.

• Der Zugang zu Häusern, Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird neu gestaltet, aber keine Umleitung in Richtung Provinz-Paris.

• Beide Fahrspuren werden während der gesamten Arbeiten in beide Richtungen beibehalten.

Zum Parken:

Einige Parkplätze werden vorübergehend entfernt.

Für Busse:

Die Bushaltestelle "Aristide Briand" in Richtung Paris-Provinz bleibt erhalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.