Nachtarbeit-Belle Etoile

Im Rahmen der Wiederherstellung der Fahrbahn und der Reparatur von Hohlräumen in der Fahrbahn (Schlaglöcher) finden in der Nacht von Dienstag, 24. auf Mittwoch, 25. März 2026 Arbeiten statt.

Wann?

Die Arbeiten finden in der Nacht von Dienstag, 24. März, auf Mittwoch, 25. März 2026, zwischen 20 und 6 Uhr im Sektor Belle-Etoile statt.

Was sind die Auswirkungen?

· In Richtung Paris-Provinz wird der Verkehr auf der RN7 mit einer Fahrspur neu gestaltet,

· In Richtung Provinz-Paris wird die Doppelspur beibehalten,

· Bushaltestellen werden in beide Richtungen aufrechterhalten.