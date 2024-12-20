Werke Enedis - Stadtzentrum Juvisy-sur-Orge

Im Rahmen der Konzessionsarbeiten der Straßenbahn T7 sind Umleitungsarbeiten und elektrische Anschlüsse im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge erforderlich.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen der Konzessionsarbeiten der Straßenbahn T7 sind Umleitungsarbeiten und elektrische Anschlüsse im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge erforderlich. Diese Konzessionsarbeiten werden von ENEDIS und seiner Firma ECR durchgeführt.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten finden Ende des Jahres, vom 23. Dezember bis zur Woche vom 13. Januar 2025, in mehreren Straßen im Zentrum von Juvisy statt:

• Avenue d'Estienne d'Orves: Woche vom 13. Januar 2025.

• Rue Victor Hugo: vom 26. bis 31. Dezember 2024.

• Rue Carnot: Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2024.

• Parkplatz der Polizeistation: vom 2. bis 3. Januar 2025.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und Wohnungen bleibt erhalten.

• Fußgängerwege werden beibehalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr wird teilweise neu gestaltet.

• Der Verkehr wird während der Arbeiten an der Rue Carnot geändert.

Zum Parken:

• Einige Parkplätze werden in der Nähe der Arbeiten vorübergehend entfernt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.