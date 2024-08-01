Arbeiten Unterführungen "Marx Dormoy - Perdereau"

Athis-Mons : Unterführungen "Marx Dormoy - Perdereau"

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Straßen- und Fußgängerunterführungen "Marx Dormoy - Perdereau" zu entfernen.

Woraus besteht die Arbeit? Wo werden sie hergestellt?

Im Rahmen des Ausbaus der Straßenbahnlinie T7 müssen die beiden Anfang 2024 asbestsanierten Unterführungen (Fußgänger und Straße) "Marx Dormoy - Perdereau" entfernt und zugeschüttet werden.

Eine erste Phase, die sich auf die Westseite (Marx Dormoy Street) konzentriert, wurde im Mai 2024 durchgeführt. Die Phasen 2 und 3 finden in der Mitte der RN7 und auf der Ostseite (Perdereau Street) statt.

Wie lange werden die Arbeiten dauern?

Die im Rahmen der Arbeiten durchgeführten Eingriffe finden vom 19. August bis 19. Oktober statt:

- Phase 2 beginnt am 19. August und endet in der Woche vom 9. September.

- Phase 3 beginnt in der Woche vom 9. September und endet am 19. Oktober.

Was wird sich ändern?

• Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Der Fußgängerweg wird am Boulevard Marcel Perdereau geändert.

• Für Autofahrer:

Der Verkehr auf der RN7 wird nicht unterbrochen, sondern neu angeordnet.

• Zum Parken:

Rund um die Straßenunterführung werden gelegentlich Parkplätze entfernt.

• Für Busse:

Die Bushaltestelle "Marx Dormoy" kann in beide Fahrtrichtungen geändert werden, sie wird dann um einige Meter verschoben.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.