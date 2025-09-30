Wie viele Stationen sind auf der Strecke geplant? Wo befinden sie sich?

Der Abschnitt der Straßenbahn T7, der zwischen Juvisy-sur-Orge und Athis-Mons gebaut wird, um die Verbindung mit Villejuif zu vervollständigen, umfasst 6 Stationen, von denen eine unterirdisch ist:

Die RER Juvisy , die schließlich die Endstation der Straßenbahnlinie T7 zwischen Juvisy und Villejuif sein wird, wird eine Verbindung mit der RER D und C und dem lokalen Busnetz von Juvisy-sur-Orge ermöglichen;

Maréchal Leclerc , der das Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge bedient;

Observatorium , eine unterirdische Station, die sich unter dem Parvis de l'Observatoire (Juvisy-sur-Orge) befindet;

Stade Delaune , das das Viertel Noyer Renard und das Stadion (Athis-Mons) bedient;

Pyramide an der Kreuzung Pyramide (Athis-Mons);

Le Contin liegt an der RN7 (Athis-Mons / Paray Vieille Poste).

Die Straßenbahn T7 wird insgesamt 24 Stationen haben.