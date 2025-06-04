Wie kann sichergestellt werden, dass die Arbeiten die umliegenden Gebäude nicht beeinträchtigen?

Île-de-France Mobilités und Bauunternehmen treffen alle Vorkehrungen, damit die Gebäude nicht von der Baustelle betroffen sind.

Um bei den Gebäuden, die dem Standort am nächsten liegen, wachsam sein zu können, hat sich Île-de-France Mobilités verpflichtet, ein präventives Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht einzurichten. Dieses Verfahren wird von einem unabhängigen Sachverständigen durchgeführt, der den Zustand der umliegenden Gebäude im Voraus überprüft und die Risiken einer Verschlechterung identifiziert, die sie während der Arbeiten beeinträchtigen könnten. Im Falle eines Schadens, der nach Beginn der Arbeiten festgestellt wird, ermöglichen die im Vorfeld gesammelten Daten ein besseres Verständnis der Ursachen und die Identifizierung der Verantwortlichkeiten, wodurch die gerechte Lösung des Problems erleichtert wird.

Die vom präventiven Eilverfahren betroffenen Personen werden per Post informiert.

Wenn dies nicht der Fall ist und Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich an den Kunden:

Mail: [email protected]

Telefon : 06 21 63 93 67