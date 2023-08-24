ErweiterungAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Wie wird der Tunnel gebaut?
Der Tunnel wird nach der "traditionellen Methode" gebaut, d.h. mit einer mechanischen Schaufel und mit speziellen Werkzeugen zum Bohren von Felsen. Nach dem Graben des Tunnels werden die instabilen Erd- und Gesteinsblöcke abgelöst, um weitere Schäden zu vermeiden. Anschließend wird eine Stütze installiert; Es dient als Hülle für den Tunnel und verhindert ein mögliches Absinken des Bodens. Am Ende der Arbeiten werden die Zufahrtsstraßen zum Rathaus von Juvisy-sur-Orge renoviert.
Eine stufenweise Tunnelbohrung mit einer an die lokale Situation angepassten Technik