Wie werden die Stationen eingerichtet?

Die Stationen sind für 33 Meter lange Straßenbahnen ausgelegt. Die Docks werden vollständig zugänglich sein.

Der Bahnsteig des Bahnhofs Juvisy-sur-Orge wird breiter, um den Fußgängerfluss in Übereinstimmung mit den Buslinien des lokalen Netzes und der RER zu erleichtern.

Die Stationen werden mit einem Fahrkartenterminal (zum Kauf von Fahrkarten oder zum Aufladen Ihres Navigo-Passes), Sitzplätzen und einem Informationsbildschirm ausgestattet, um die Wartezeit vor den nächsten Straßenbahnen zu erfahren.