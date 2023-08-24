Wie werden die Straßenbahngleise aussehen?

In diesem Stadium der Studien ist geplant, die Straßenbahngleise auf der RN7 zu begrünen. Die Begrünung ist nicht nur ein ästhetischer Vorteil, sondern macht den der Straßenbahn gewidmeten Raum für Benutzer und Autofahrer besser lesbar.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Begrünung der Straßen durch zahlreiche Baumpflanzungen entlang der gesamten Strecke ergänzt wird: Fast 200 Bäume werden auf der RN7 gepflanzt.