Wird die Avenue Estienne d'Orves für den Verkehr gesperrt?

Auf der Avenue Estienne d'Orves kann die Straße sowohl von der Straßenbahn T7, Buslinien als auch von Autos genutzt werden. Dieses gemischte Gelände wird durch breite Bürgersteige ergänzt, die es Fußgängern ermöglichen, sich leicht zu bewegen.

Während der Arbeiten wird die Allee für die Arbeiten gesperrt, aber der Zugang zu Geschäften und Wohnungen bleibt erhalten. Die Anwohner können weiterhin auf ihren privaten Parkplatz zugreifen.