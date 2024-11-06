Hat das Projekt eine Umweltgenehmigung?

Das Projekt wurde einer Umweltprüfung ticket des Wassergesetzes unterzogen. Nach einer Untersuchung der Umweltauswirkungen und der damit verbundenen Vermeidungs-, Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen wurde das Umweltgenehmigungsdossier Ende 2023 einer öffentlichen Anhörung unterzogen. Nach den Beiträgen der Öffentlichkeit gab der Untersuchungskommissar eine befürwortende Stellungnahme ab, die es ermöglichte, eine präfekturale Umweltgenehmigungsanordnung zu erhalten. Diese Genehmigung validiert Baumethoden und Ausgleichsmaßnahmen, wie z. B. die Wiederherstellung eines Feuchtgebiets, und erfordert eine Überwachung während der Bau- und Betriebsphase. Die städtebaulichen Arbeiten an der RN7 beginnen im 1. Quartal 2025.

Konsultieren Sie die Umweltgenehmigungsanordnung des Projekts sowie den Bericht und die Schlussfolgerungen des Untersuchungskommissars im Bereich der Mediathek, indem Sie hier klicken.

Konsultieren Sie die Akte der öffentlichen Umweltuntersuchung, indem Sie hier klicken.