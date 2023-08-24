Wird der Tunnel Auswirkungen auf die Umwelt haben? Kann der Tunnel die Quellen des Rathausparks beeinträchtigen?

Der Tunnelabschnitt der Straßenbahn T7 ist etwa 900 Meter lang; Es besteht aus einem überdachten Teil (Tunnel und überdachter Graben) von 510 Metern und einem Teil von 240 Metern in Zugangstrichtern.

Der Tunnel wird tief genug unter dem Rathauspark verlaufen, um keine Auswirkungen auf das bauliche Erbe zu haben. Die Pflanzenentschädigung wird umgesetzt, wobei mindestens ein Baum für einen Baum neu gepflanzt wird, der während der Bauphase des Tunnels entfernt wird.

Die ersten Untersuchungen wurden 2010 durchgeführt und 2014 und 2018 bis 2020 abgeschlossen, um die Beschaffenheit des Untergeschosses auf Höhe des Rathausparks zu kennen. Diese Untersuchungen bestätigten die Machbarkeit des Tunnels und definierten die an die Umgebung angepassten Baumethoden. Darüber hinaus haben die Sondierungen und die daraus resultierenden Tunnelplanungsstudien es ermöglicht, die Grundwasserleiter und Quellen des Gebiets zu schützen, die daher von diesem unterirdischen Bauwerk nur sehr wenig betroffen sein werden.

Hydrogeologische Untersuchungen (d. h. Grundwasser in Bezug auf Bodentypen) wurden durchgeführt, um die Gestaltung und die Methoden der Arbeiten an die Eigenschaften der Böden sowie der Grundwasserleiter und Quellen anzupassen.