Werden Parkplätze entfernt?

Einige Parkplätze können entfernt werden, insbesondere entlang der RN7. Die Entfernung dieser Plätze ist notwendig, um Fußgängern, Autofahrern, Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel und Radfahrern angenehme Räume zu bieten, die an jede Nutzung angepasst sind.

Aktuelle und zukünftige Studien werden sich auf die Bereitstellung von Parkkapazitäten konzentrieren, die an die lokalen Bedürfnisse und das städtische Umfeld angepasst sind.