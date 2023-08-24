Wo werden Straßenbahnen geparkt, die nicht fahren?

Die Straßenbahnen werden auf dem Gelände der Wartungswerkstatt in Vitry-sur-Seine gelagert (gebaut während der ersten Phase der Straßenbahn Tram 7).

Dieser Standort ermöglicht das Parken von Zügen, deren Wartung (Reparatur, Wartung, Reinigung ...) und umfasst auch alle Betriebsfunktionen wie die Kontrollstation oder die Personalräume.

Um eine gute Regulierung der Straßenbahnen zu ermöglichen (um eine optimale Regelmäßigkeit auf der gesamten Strecke zu gewährleisten), können einige Züge auch an den Endstationen (Villejuif, Umsteigeknotenpunkt Juvisy-sur-Orge) sowie möglicherweise am Knotenpunkt Athis-Mons gelagert werden.