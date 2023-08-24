Warum brauchen wir einen Tunnel, wenn wir eine Straßenbahn bauen?

Die Straßenbahn T7 unterquert die RN7 und fährt 900 Meter unterirdisch zwischen dem Plateau und dem Stadtzentrum von Juvisy. Diese Route ist das Ergebnis einer Reflexion über die Reisezeiten, den Respekt vor der bestehenden Urbanisierung und die Einfügung der Straßenbahn in die Innenstadt von Juvisy. Die unterirdische Durchfahrt der Straßenbahn T7 garantiert die besten Fahrzeiten und Integrationsbedingungen der Straßenbahn und begrenzt gleichzeitig ihre Auswirkungen auf das Land.

Es geht darum, wettbewerbsfähige Fahrzeiten aufrechtzuerhalten, aber auch die Einführung der Straßenbahn T7 zwischen dem Plateau von Juvisy-sur-Orge und dem Zentrum der Gemeinde zu erleichtern, wo es eine sehr steile Steigung gibt (die Straßenbahn hat eine begrenzte Fähigkeit, die Steigungen zu überqueren). Darüber hinaus sollte die Unterführung einen Kompromiss zwischen dem Schutz des bewaldeten Erbes des Parks und der Begrenzung der Auswirkungen auf Gebäude und Verkehr ermöglichen.