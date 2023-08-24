ErweiterungAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Warum die Straßenbahn T7 zwischen Athis-Mons und Juvisy?
Die Straßenbahnlinie 7 wurde ursprünglich für eine Verbindung von Juvisy-sur-Orge (RER-Bahnhof) nach Villejuif (Metrostation Villejuif – Louis-Aragon, Metrolinie 7) konzipiert.
Aus betrieblichen, technischen und finanziellen Gründen wurde das Projekt zunächst von Villejuif nach Athis-Mons durchgeführt. Die Straßenbahn wurde im Oktober 2013 in Betrieb genommen.
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 zwischen Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge ist Teil eines globalen Projekts, dessen Hauptziele sind:
- Verbesserung des Verkehrs von Vorort zu Vorort (der Arbeitszentren wie Orly-Rungis sowie Geschäfte und lokale Einrichtungen bedient) und Vorortverkehr in Paris.
- die Abkehr von der Nutzung des privaten Autos zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu fördern
- Stärkung des öffentlichen Verkehrsangebots in Val-de-Marne und Essonne dank der zahlreichen Verbindungen, die mit den verschiedenen Schwerverkehrsmitteln (U-Bahn, RER C und D) und den vielen Linien des lokalen Busnetzes geschaffen wurden.
Die Verlängerung der Straßenbahn T7 ist auch eine Gelegenheit, um:
- die Avenue François Mitterrand (ex-RN7) in einen städtischen Boulevard umzuqualifizieren, indem die unterirdischen Gänge entfernt werden;
- Neugestaltung des öffentlichen Raums, um ein besseres Zusammenleben zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (Straßenbahn, Autos, Fahrräder und Fußgänger) zu ermöglichen.
Die Ankunft der Straßenbahn T7 am Umsteigeknoten Juvisy-sur-Orge wird es ermöglichen, das durchquerte Gebiet zugunsten der Lebensqualität aufzuwerten (Aufwertung des Stadtzentrums von Juvisy-sur-Orge, Sanierung der Avenue Estienne d'Orves ...)