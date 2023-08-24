Warum die Straßenbahn T7 zwischen Athis-Mons und Juvisy?

Die Straßenbahnlinie 7 wurde ursprünglich für eine Verbindung von Juvisy-sur-Orge (RER-Bahnhof) nach Villejuif (Metrostation Villejuif – Louis-Aragon, Metrolinie 7) konzipiert.

Aus betrieblichen, technischen und finanziellen Gründen wurde das Projekt zunächst von Villejuif nach Athis-Mons durchgeführt. Die Straßenbahn wurde im Oktober 2013 in Betrieb genommen.

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 zwischen Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge ist Teil eines globalen Projekts, dessen Hauptziele sind:

Verbesserung des Verkehrs von Vorort zu Vorort (der Arbeitszentren wie Orly-Rungis sowie Geschäfte und lokale Einrichtungen bedient) und Vorortverkehr in Paris.

die Abkehr von der Nutzung des privaten Autos zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu fördern

Stärkung des öffentlichen Verkehrsangebots in Val-de-Marne und Essonne dank der zahlreichen Verbindungen, die mit den verschiedenen Schwerverkehrsmitteln (U-Bahn, RER C und D) und den vielen Linien des lokalen Busnetzes geschaffen wurden.

Die Verlängerung der Straßenbahn T7 ist auch eine Gelegenheit, um:

die Avenue François Mitterrand (ex-RN7) in einen städtischen Boulevard umzuqualifizieren, indem die unterirdischen Gänge entfernt werden;

Neugestaltung des öffentlichen Raums, um ein besseres Zusammenleben zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (Straßenbahn, Autos, Fahrräder und Fußgänger) zu ermöglichen.

Die Ankunft der Straßenbahn T7 am Umsteigeknoten Juvisy-sur-Orge wird es ermöglichen, das durchquerte Gebiet zugunsten der Lebensqualität aufzuwerten (Aufwertung des Stadtzentrums von Juvisy-sur-Orge, Sanierung der Avenue Estienne d'Orves ...)