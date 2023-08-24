Warum die Straßenbahn und nicht ein anderes Verkehrsmittel?

Jedes Verkehrsmittel (Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus) erfüllt einen spezifischen Bedarf. Die Wahl des Verkehrsträgers wird somit entsprechend dem Reisebedarf eines Gebiets und den Verkehrsschätzungen bestimmt.

Die Straßenbahn erleichtert das Reisen von Vorort zu Vorort und bietet gleichzeitig einen guten Service des Territoriums (Interstation von 500 Metern). Es fügt sich in die Morphologie der Stadt ein und ermöglicht es, Reisende auf strukturierendere Verkehrsmittel wie RER- oder U-Bahn-Stationen zurückzubringen. Es ist auch die am besten geeignete Antwort auf Verkehrsschätzungen auf der betrachteten Strecke: 48.000 Passagiere werden täglich erwartet.

Dank einer eigenen Fahrspur und Vorrang an Ampeln bietet die Straßenbahn zuverlässige Fahrzeiten und eine hohe Frequenz (4 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 8 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten). Darüber hinaus ist die Straßenbahn ein umweltfreundliches und leises Fortbewegungsmittel. Es bietet eine hohe Servicequalität und richtet sich an alle Zielgruppen: Die Straßenbahn ist zu 100% für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Darüber hinaus wird die Schaffung dieses Oberflächenverkehrs auch zur Sanierung und Neuqualifizierung der ehemaligen RN7 beitragen, einer Straße, die derzeit in der aktuellen Stadtlandschaft unterbewertet ist.