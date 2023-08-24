Wie hoch sind die Kosten des Projekts? Wer finanziert?

Die Kosten für die Straßenbahn T7 zwischen Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge werden auf 223,5 Millionen Euro (Wert 2011) geschätzt. Diese Zahl beinhaltet: Studien und alle Entwicklungs- und Requalifizierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Integration des Verkehrssystems.

Die Kosten für die zusätzlichen Züge, die für die Inbetriebnahme der Erweiterung erforderlich sind, werden auf 33 Mio. € ohne Mehrwertsteuer geschätzt.

Das Projekt wird von der Region, dem Generalrat von Essonne und dem Staat für den Bau der Infrastruktur kofinanziert. Île-de-France Mobilités finanziert das rollende Material (Züge) und alle Betriebskosten.

Darüber hinaus ist Île-de-France Mobilités das Projektmanagement.