Welcher Platz wird für Fußgänger und Radfahrer entlang der Route der Straßenbahn 7 geschaffen?

Die Ankunft der Straßenbahn T7 wird die Fußgängerwege verbessern und ihnen mehr Komfort und Sicherheit bieten. In der Tat werden die derzeitigen Unterführungen der RN7 zugunsten der Schaffung von Kreuzungen auf der Fahrbahn entfernt. Die auf der RN7 durchgeführten Verbesserungen werden die Geschwindigkeit der Fahrzeuge begrenzen, was den Fußgängerverkehr in diesem Sektor weiter beruhigen wird. Auf einigen Streckenabschnitten, wie der Avenue Estienne d'Orves, werden die Bürgersteige verbreitert.

Auf der gesamten Strecke der Straßenbahn 7 werden sichere Radwege ausgewiesen.